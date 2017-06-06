Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о поправках в бюджет-2017

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате поддержать в первом, базовом чтении законопроект о внесении изменений в бюджет 2017 года.

Законопроект о внесении изменений в закон о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов был внесен правительством на рассмотрение Госдумы в конце мая. Впоследствии глава комитета Андрей Макаров (ЕР) сообщил, что документ будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня.

Ранее Минфин опубликовал проект поправок в бюджет, согласно которым дефицит федерального бюджета России на 2017 год предлагалось снизить на 30,1%, или на 829,432 миллиарда рублей — до 1,924 триллиона с 2,753 триллиона рублей.

В справке к документу планируемый дефицит остается на том же уровне, но скорректированы расходы — они составляют 16,603 триллиона рублей (ранее 16,556 триллиона). Доходы составляют 14,679 триллиона рублей (ранее 14,632 триллиона).

Поправки в бюджет рассчитаны исходя из прогнозной номинальной величины ВВП России в размере 92,19 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП.

Действующий закон о бюджете предполагает постепенное снижение дефицита бюджета: с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% ВВП в 2018 году и до 1,2% ВВП в 2019 году. При этом ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета в текущем году будет примерно на 1 процентный пункт ниже плана.