В Германии рассматривают жалобу "Лаборатории Касперского" против Microsoft

БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Федеральное картельное ведомство Германии рассматривает жалобу от компании "Лаборатория Касперского" в отношении Microsoft, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства Михаэль Детеринг.

Ранее сообщалось, что "Лаборатория Касперского" подала иск в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.

"Мы можем подтвердить, что компания "Лаборатория Касперского" подала жалобу в Федеральное картельные ведомство Германии, в которой обвиняет Microsoft в злоупотреблении положением. Заявление сейчас рассматривается", — заявил Детеринг.