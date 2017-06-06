Мантуров не считает интернет-торговлю опасной для потребителя

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Опасность интернет-торговли для потребителя является мифом, хотя этот растущий сегмент и может привлекать недобросовестных игроков, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Вместе с тем он отметил, что любой растущий сегмент рынка привлекает не только добросовестных игроков, но и тех, кто ищет легкой наживы.
"В рамках государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции мы поддержали предложение Роспотребнадзора о необходимости предоставления интернет-агрегаторами на своей площадке полной информации о товарах и продавцах", — добавил министр.