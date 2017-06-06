ЕК подтвердила получение жалобы от "Лаборатории Касперского" на Microsoft

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия подтвердила получение жалобы от компании "Лаборатория Касперского" в отношении Microsoft, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЕК Рикардо Кардосо.

Ранее сообщалось, что "Лаборатория Касперского" подала иск в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.

"Мы можем подтвердить, что мы получили жалобу", — ответил Кардосо на вопрос о жалобе по рынку операционных систем.