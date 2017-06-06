"Газпром"‎ не видит экономического смысла разрешать "Роснефти" экспорт газа

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Газпром" не видит экономического смысла для РФ в разрешении "Роснефти" поставлять газ на экспорт, заявил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Я видел руководителей "Роснефти", меня никто об этом не просил. Может, они считают, что меня не надо просить?", — сказал он.
"Если Великобритании нужен газ, мы можем тоже его туда поставить", — добавил Медведев.
В январе СМИ сообщали со ссылкой на письмо главы "Роснефти" Игоря Сечина президенту РФ Владимиру Путину, что крупнейшая российская нефтяная компания ведет переговоры с BP о заключении долгосрочного контракта на экспорт газа "Роснефти" через Германию. Подлинность письма подтверждали источник в "Роснефти" и топ-менеджер "Газпрома". При этом, по данным СМИ, Путин 17 декабря 2016 года поручил главе Минэнерго Александру Новаку проработать обращение Сечина и доложить.
Новак на прошлой неделе в рамках ПМЭФ сообщил РИА Новости, что предложение "Роснефти" разрешить ей продажу газа через "Газпром экспорт" трейдеру BP находится "в стадии проработки и обсуждения", по нему есть разные позиции, но окончательного решения нет.