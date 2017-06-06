"Газпром"‎ не видит экономического смысла разрешать "Роснефти" экспорт газа

Заместитель председателя правления компании Газпром Александр Медведев на пресс-конференции на тему Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу

Заместитель председателя правления компании Газпром Александр Медведев на пресс-конференции на тему Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Газпром"‎ не видит экономического смысла для РФ в разрешении "Роснефти" поставлять газ на экспорт, заявил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Главное, что я никакого экономического смысла не вижу в этом. В первую очередь не для "Газпрома" даже, а для российского государства", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, обращалась ли "Роснефть" в "Газпром" для экспорта газа в Великобританию.

‎"Я видел руководителей "Роснефти", меня никто об этом не просил. Может, они считают, что меня не надо просить?", — сказал он.

‎"Если Великобритании нужен газ, мы можем тоже его туда поставить‎", — добавил Медведев.

В январе СМИ сообщали со ссылкой на письмо главы "Роснефти" Игоря Сечина президенту РФ Владимиру Путину, что крупнейшая российская нефтяная компания ведет переговоры с BP о заключении долгосрочного контракта на экспорт газа "Роснефти" через Германию. Подлинность письма подтверждали источник в "Роснефти" и топ-менеджер "Газпрома". При этом, по данным СМИ, Путин 17 декабря 2016 года поручил главе Минэнерго Александру Новаку проработать обращение Сечина и доложить.

"Газпром" на это в марте сообщил, что не обладает мощностями для поставок газа "Роснефти" на экспорт.

Новак на прошлой неделе в рамках ПМЭФ сообщил РИА Новости, что предложение "Роснефти" разрешить ей продажу газа через "Газпром экспорт" трейдеру BP находится "в стадии проработки и обсуждения", по нему есть разные позиции, но окончательного решения нет.