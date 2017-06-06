"Роснефть" против привлечения Росимущества к спору по иску к АФК "Система"

УФА, 6 июн — РИА Новости. "Роснефть" против включения Росимущества в спор по иску к АФК "Система" по "Башнефти" на 170,6 миллиарда рублей, заявил представитель нефтекомпании в суде.

Арбитраж Башкирии во вторник рассматривает иск "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 миллиарда рублей к АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании. "Система" выступила с ходатайством о привлечении к рассмотрению иска Росимущества в качестве третьего лица на стороне ответчика.

"Просим в удовлетворении ходатайства АФК "Система" отказать", — сказала представитель "Роснефти".