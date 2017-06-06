Лавров назвал Словакию важным торговым партнером России

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия и Словакия могут закрепить тенденцию по увеличению товарооборота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим словацким коллегой Мирославом Лайчаком.

Лавров отметил, что Словакия — важный торговый партнер России.

"Наблюдалось в последние пару лет снижение товарооборота, сейчас оно остановилось. И первые месяцы этого года показывают существенный — больше, чем на 40%, рост, и думаю, эту тенденцию нам вполне по силам консолидировать", — сказал Лавров.