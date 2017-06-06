Темрезов: в КЧР реализуют девять инвестпроектов в сфере промышленности

ЧЕРКЕССК, 6 июн — РИА Новости. Законодательство Карачаево-Черкесии позволяет проводить эффективную индустриальную инвестиционную политику; в настоящее время в республике реализуются 9 инвестпроектов в сфере промышленности, сообщил глава республики Рашид Темрезов на заседании консультативной комиссии Госсовета в рамках ПМЭФ-2017 в Санкт-Петербурге.

"Наша промышленная политика связана в первую очередь с инвестициями и структурной перестройкой в сфере промышленного производства с целью создания новых рабочих мест. Мы готовы предоставлять субсидии льготные займы, налоговые льготы, готовы решать инфраструктурные вопросы, оказывать поддержку предприятиям, ориентированным на несырьевой экспорт", — сказал глава региона.

Темрезов напомнил, что в основе промышленной политики республики лежит закон "О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике". Одним из эффективных инструментов поддержки инвесторов, в том числе в промышленной сфере, заметил он, станет и реализация госпрограммы "Развитие СКФО до 2025 года".

По словам главы КЧР, в настоящее время в республике в сфере промышленности на разной стадии реализации находятся 9 инвестпроектов, которые обеспечат новые рабочие места и рост бюджетных доходов за счет налоговых платежей.

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