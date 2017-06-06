"Газпром" не исключает проблем с экспортом СПГ из Катара

МОСКВА, 6 июн – РИА Нвоости. Эскалация событий вокруг Катара может привести к проблемам с экспортом катарского сжиженного природного газа (СПГ), однако прогнозировать рано, заявил зампред правления российского "Газпрома" Александр Медведев.

"Катар – не нефтяной экспортер, а газовый. Исключать, что эскалация этих событий может привести к проблемам с экспортом катарского СПГ, нельзя. Произойдет это или нет – я не знаю. Честно говоря, когда рынок трясет по тем или иным причинам, это интересно прежде всего спекулянтам, которые зарабатывают на скачках рынка", — сказал Медевдев на пресс-конференции во вторник.

Он предложил подождать развития события, напомнив, что ситуация вокруг Катара обостряется не в первый раз.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Катар является крупнейшим производителем СПГ в мире. В стране действует 11 заводов по производству СПГ общей мощностью 77 миллионов тонн в год.