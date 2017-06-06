ЦБ не планирует снижать таргет по инфляции в ближайшие годы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Банк России не планирует снижать таргет по инфляции с нынешних 4% в перспективе ближайших нескольких лет, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Выступая на сессии в рамках ПМЭФ, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что таргет ЦБ по инфляции после 2024 года может быть снижен до 2,5% с 4%.

"Давайте доживем до 2024 года и вернемся к обсуждению этого вопроса. Но я думаю, что это точно не в перспективе ближайших нескольких лет, смотря по тому, как меняется в реальности наша экономика", — сказала Юдаева в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин тогда же выразил точку зрения, что Банку России можно думать о снижении инфляции, но главное — обеспечить стабильность инфляции и предсказуемость инфляционных ожиданий.

В середине мая директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что Банк России не намерен менять размер таргета по инфляции на 2018-2020 годы — он останется на уровне 4%, однако вопрос изменения его формата является предметом дискуссии. Возможно, регулятор представит новый формат в июне.

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