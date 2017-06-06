Зампред "Газпрома" о цене на газ для Турции: не время говорить о скидках

ЗАМПРЕД ГАЗПРОМА МЕДВЕДЕВ О СКИДКЕ НА ГАЗ ДЛЯ ТУРЦИИ: В ПЕРИОД НИЗКИХ ЦЕН ВПОРУ ГОВОРИТЬ НЕ О СКИДКАХ, А О НАЦЕНКАХ

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