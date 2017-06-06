В ЦБ рассказали о разных сценариях изменения ключевой ставки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Банк России при реализации рискового сценария, который предполагает сокращение цен на нефть до 25 долларов за баррель, уменьшит темп снижения ключевой ставки, при реализации оптимистического сценария — наоборот, увеличит, ведь разные сценарии предполагают разную траекторию ставки, сообщила в интервью РИА Новости первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9,25% годовых. Как заявила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 16 июня.

"В рисковом сценарии, да (скорость снижения ставки уменьшится — ред.). В оптимистичном, соответственно, наоборот может быть более быстрое изменение ставки, есть и другие промежуточные сценарии", — сказала Юдаева в кулуарах ПМЭФ.

При этом она отметила, что регулятор будет оценивать весь комплекс факторов — динамику и прогнозы инфляции и инфляционных ожиданий, динамику экономических показателей. "Все эти факторы будут влиять на наше решение", — пояснила первый зампред.

"Мало ли как ситуация может поменяться, но основные, наверное, шаги будут 0-0,25-0,5, смотря как будет складываться ситуация. Будем смотреть. Какие-то конкретные проценты под конкретные прогнозы по ставке я сейчас давать не готова", — отметила Юдаева.

"Действительно нужно проанализировать разные сценарии. Проблема в том, что у нас в разных сценариях может быть разная траектория по процентным ставкам и нужно еще раз все эти сценарии проанализировать", — добавила она.

Сценарий с ростом цены на нефть предполагает постепенное увеличение среднегодовой цены на нефть марки Urals до 55 долларов в 2017 году и до 60 долларов за баррель в 2018 году и ее сохранение на этом уровне в дальнейшем.

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