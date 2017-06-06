"Роснефть" объяснила, почему требует увеличить сумму иска к АФК "Система"

УФА, 6 июн — РИА Новости. Представитель "Роснефти" объяснил суду, почему сумма иска к АФК "Система" была увеличена.

Арбитраж Башкирии во вторник рассматривает иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании. Сумма иска сначала составляла 106,6 миллиарда рублей, однако позже "Роснефть" подала ходатайство об увеличении суммы до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

"Сумма причиненных ПАО АНК "Башнефть" убытков была скорректирована в связи с тем, что хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара", — пояснил представитель "Роснефти".

"Существенную долю в операционной деятельности "Башнефти" занимает экспортная выручка от реализации нефти и нефтепродуктов. Расходы "Башнефти", как и большинства ВИНК, также в существенной части производятся в иностранной валюте либо зависят от курса доллара. За валюту приобреталось основное оборудование. К курсу доллара привязано налогообложение (экспортные пошлины, НДПИ). При этом доля указанных налогов и пошлин в структуре себестоимости продукции составляет не менее 30%. Процент валютных заимствований в портфеле "Башнефти" составлял более 50%", — перечислил он.

"Если некое лицо получило доходы вследствие нарушения права, то лицо, пострадавшее от этого нарушения, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньше, чем упомянутые доходы. С учетом изложенного, руководствуясь статьей 15 ГК РФ и исходя из практики ведения хозяйственной деятельности ПАО АНК "Башнефть", сумма убытков, причиненных ответчиками, в размере 106,6 миллиарда рублей, обоснованно пересчитана в доллары США по курсу на дату определения размера убытков", — сказал представитель "Роснефти".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ранее заявлял, что иск к АФК связан с возможным выводом активов. АФК "Система" в своих заявлениях отмечала, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". При этом корпорация неоднократно заявляла о необоснованности претензий.