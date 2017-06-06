Акции АФК "Система" дешевеют на новостях из суда

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Акции АФК "Система" в начале торговой сессии вторника дешевеют на фоне начавшегося рассмотрения в суде иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК.

К 10.13 мск акции "Системы" снижались в цене на 0,8%, а на открытии торгов они теряли почти 3%. Индекс ММВБ при этом снижается на 0,3%, акции "Роснефти" – на 0,5%.

Арбитраж Башкирии во вторник рассматривает иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании. Суд привлек правительство Башкирии к спору в качестве соистца, хотя "Система" в ходе заседания выступила против.

Сумма иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК сначала составляла 106,6 миллиарда рублей, однако позже "Роснефть" подала ходатайство об увеличении суммы до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял, что иск связан с возможным выводом активов. АФК "Система" в своих заявлениях отмечала, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". При этом корпорация неоднократно заявляла о необоснованности претензий.