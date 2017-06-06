СМИ: российские авиакомпании за год потеряли десять миллиардов рублей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании в прошлом году понесли убытки на десять миллиардов рублей, несмотря на попытки государства поддержать отрасль, пишет газета "Коммерсант".

Как рассказал изданию президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, основной удар пришелся на внутренние перевозки: такие рейсы принесли 33 миллиарда рублей убытка. Операционная прибыль на международных рейсах не смогла перекрыть эти потери, так как составила всего лишь 23 миллиарда рублей.

Основные затраты по-прежнему приходятся на лизинг лайнеров, который за год подорожал почти до 300 миллиардов рублей. Стоимость аэропортового обслуживания увеличилась более чем на 20 миллиардов, а аэронавигационные услуги – на два миллиарда рублей.

По словам Тасуна, ситуацию в отрасли смог поддержать сниженный НДС на внутренних рейсах. На этом фоне авиакомпании с конца 2016 года начали наращивать пассажиропоток: за январь-апрель 2017 он увеличился на 20,8%, до 27,1 млн человек.