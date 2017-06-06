Башкирия требует взыскать с АФК "Система" 106 миллиардов рублей

УФА, 6 июн — РИА Новости. Правительство Башкирии просит взыскать 106 миллиардов рублей в пользу "Башнефти" в рамках спора "Роснефти" и АФК "Система", сообщил представитель министерства имущественных и земельных отношений республики в суде.

Министерство имущественных и земельных отношений пояснило, что правительство тоже является акционером "Башнефти" и просит привлечь его к делу.

"Наши требования абсолютно идентичны требованиям истца, но по первоначальным требованиям — до увеличения иска", — сказал представитель министерства.

Арбитраж Башкирии ранее зарегистрировал иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании, и назначил рассмотрение заявления на 6 июня. В среду, 24 мая, стало известно о подаче "Роснефтью" в башкирский арбитраж ходатайства об увеличении суммы иска до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

Представитель "Роснефти" в ходе заседания пояснил, что правительство Башкирии не просит взыскать 106,6 миллиарда рублей в свою пользу, а просит взыскать их в пользу "Башнефти".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял, что иск связан с возможным выводом активов. АФК "Система" в своих заявлениях отмечала, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". При этом корпорация неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

"Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтяной компании за 329,7 миллиарда рублей, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов рублей. В итоге "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Другой крупный акционер — Башкирия, которая владеет блокирующим пакетом акций. В среду стало известно, что республика попросила суд включить ее в число соитцов по иску к "Системе".