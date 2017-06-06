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Экономика

Будущие инвесторы ТОР и Свободного порта в ДФО за неделю подали 15 заявок

05:5306.06.2017
(обновлено: 05:54 06.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДальний Восток. Архивное фотоДальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Потенциальные инвесторы ТОР и Свободного порта на Дальнем Востоке за неделю подали 15 заявок на сумму свыше 8,8 миллиарда рублей, сообщает Минвостокразвития.

Дом правительства РФ. Архивное фото
© Fotolia / anshar73
Правительство утвердило создание ТОР "Свободный" в Амурской области

"В Корпорацию развития Дальнего Востока за прошедшую неделю поступило 15 заявок с объемом инвестиций на сумму свыше 8,8 миллиарда рублей для реализации в ТОР и Свободном порту Владивосток. Новую работу смогут получить 350 дальневосточников", — говорится в сообщении.

Объем финансирования по шести проектам в пяти дальневосточных ТОР составил свыше 2,1 миллиарда рублей. На Чукотке в ТОР "Беринговский" планируется разработать месторождение золота на реке Толовка — правом притоке реки Анадырь. Второй проект — создание электротехнической лаборатории. На Сахалине в ТОР "Горный воздух" планируется построить гостиницу на 150 номеров. На Камчатке — тепличное хозяйство по выращиванию овощей. В приморской ТОР "Надеждинская" построят новый завод по производству ЖБИ, строительных и отделочных материалов. В ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае модернизируют сельскохозяйственный комплекс по выращиванию птицы и производству яиц.

Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Восемь инвесторов готовы финансировать проекты на острове Русский

Заявки на 9 проектов в рамках Свободного порта с объемом инвестиций 6,7 миллиарда рублей поданы в Приморском крае, на Камчатке и Чукотке. В Приморье планируется реализовать 7 проектов в строительной сфере, производстве цветных металлов, пищевой промышленности. В частности, планируется три проекта по возведению жилых домов и торгово-развлекательного центра с объемом инвестиций 5,7 миллиарда рублей.

На Камчатке инвестор планирует обустроить зону отдыха "Халактырский пляж". На Чукотке предполагается создать производство газированной и негазированной питьевой воды первой категории для жителей Певека.

По данным министерства, с начала реализации ФЗ о СПВ и ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 632 заявки на общую сумму инвестиций более 1,8 триллиона рублей. Сегодня резидентами СПВ и ТОР являются 332 компании с объемом инвестиций на сумму более 763 миллиарда рублей.

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