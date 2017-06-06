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Экономика

Бюджетный форсаж. Самые быстрые новые автомобили до миллиона рублей

09:0006.06.2017
(обновлено: 09:03 06.06.2017)
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© Fotolia / KionoСпортивный автомобильСпортивный автомобиль
© Fotolia / Kiono

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Автомобилю вовсе не обязательно быть дорогим, чтобы быть быстрым. РИА Новости проанализировало цены и характеристики машин стоимостью до миллиона рублей и составило рейтинг лучших из них по одному из самых азартных параметров: времени разгона с нуля до ста километров в час.

0-100 км/ч: 10,6 секунды

Начальные комплектации Nissan Sentra совсем немного не дотягивают до миллиона, но именно они оказываются самыми быстрыми. Дело в том, что единственный мотор японского седана объемом 1,6 литра мощностью 117 л.с. комплектуется механической трансмиссией и вариатором. В случае с "механикой" машина легче и гораздо проворнее: 10,6 секунды против 11,3 с бесступенчатой коробкой передач. Хороший пример того, когда за меньшие деньги получаешь больше.

0-100 км/ч: 10,5 секунды

© Фото : RenaultАвтомобиль Renault Logan
© Фото : Renault
Автомобиль Renault Logan

На одну десятую секунды быстрее разгоняются седан Renault Logan и хетчбэк Sandero с 1,6-литровым двигателем мощностью 102 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Такое сочетание предлагается только для автомобилей 2016 года выпуска по цене от 560 тысяч рублей, которые пока еще есть у дилеров. На машинах 2017 года этот тандем двигателя и трансмиссии был исключен. В более дорогом исполнении со 113-сильным 1,6-литровым мотором и МКП-5 обе модели оказываются чуть медленнее: 10,7 секунды с места до сотни, так что желающим купить быстрые "Логаны" и "Сандеро" надо торопиться.

0-100 км/ч: 10,3 секунды

Следующий барьер скорости преодолевают сразу три автомобиля: бестселлеры российского рынка среди иномарок Hyundai Solaris и Kia Rio, а также кроссовер Renault Duster. Первые два оснащены одним и тем же 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с., но указанных показателей они достигают только с шестиступенчатой "механикой", тогда как с шестиступенчатым "автоматом" оказываются почти на секунду медленнее. Цена быстрых версий "корейцев" начинается от 720 тысяч рублей.

© Фото : KIA MotorsАвтомобиль Kia Rio
© Фото : KIA Motors
Автомобиль Kia Rio

Чтобы разогнаться до 100 км/ч за 10,3 секунды, Renault Duster необходим 2,0-литровый мотор мощностью 143 л.с., шестиступенчатая механическая коробка передач и полный привод. Самый дешевый кроссовер с такими параметрами обойдется в 892 тысячи рублей.

0-100 км/ч: 10,1 секунды

Kia Cerato и Hyundai Elantra, как Rio и Solaris, построены на одной платформе, и меньше миллиона рублей стоят только начальные комплектации этих седанов с 1,6-литровым двигателем и МКП-6. Мотор Cerato развивает 130 л.с., а у Elantra мощность составляет 128 л.с., но это не мешает автомобилям иметь общий показатель разгона до 100 км/ч. Если сравнивать цены, то стартовая стоимость Hyundai оказывается на 55 тысяч меньше — 910 тысяч рублей.

0-100 км/ч: 9,8 секунды

© Фото : Зоти МоторсАвтомобиль Zotye T600
© Фото : Зоти Моторс
Автомобиль Zotye T600

Ниже психологической отметки в 10 секунд опускается китайский кроссовер Zotye T600. Под его капотом спрятан 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и пятиступенчатая трансмиссия, передающая тягу к передним колесам. В Китае мотор кроссовера с кодовым обозначением 15S4G выдает еще больше — 162 л.с., но ради налоговой выгоды в России его дефорсировали. Жаль, ведь в первоначальном виде машина была бы еще динамичнее.

0-100 км/ч: 9,5 секунды

Быстрее, но компактнее и дешевле вышеупомянутых моделей оказывается наша Lada Granta в версии Sport. Своим успехом она обязана 114-сильному двигателю и пятиступенчатой "механике". Кстати, раньше мотор был чуть мощнее, но переход на экологический класс Евро-5 отнял у автомобиля четыре лошадиные силы. Впрочем, на динамику разгона это не повлияло. Стоимость седана составляет 610 тысяч рублей, а всего на семь тысяч рублей дешевле оценивается такой же шустрый хетчбэк Lada Kalina Sport с аналогичным двигателем.

© Фото : LADAАвтомобиль Lada Kalina Sport
© Фото : LADA
Автомобиль Lada Kalina Sport

0-100 км/ч: 9,2 секунды

Самой быстрой моделью в линейке "АвтоВАЗа" по праву считается хетчбэк Lada Kalina NFR.

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© Фото : Ульяновский автомобильный завод
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Его двигатель объемом 1,6 литра форсирован до 136 л.с., пятиступенчатая трансмиссия усилена, тормоза заменены на узлы Renault Megane, подвески сделаны более жесткими, рулевое управление перенастроено, а колеса заменены на 17-дюймовые легкосплавные с низкопрофильными шинами. Русский болид для дорог общего пользования стоит 850 тысяч рублей.

0-100 км/ч: 9,0 секунды

Быстрейшими автомобилями нашего чарта становятся сразу два автомобиля: Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Их объединяет не только время разгона с нуля до 100 км/ч, но и 1,4-литровый двигатель TSI, развивающий благодаря наддуву 125 л.с. Самые быстрые модификации чешского лифтбэка оснащены исключительно семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями DSG и стоят от 915 тысяч рублей.

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Polo GT
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Polo GT

Чуть доступнее, от 794 тысяч, окажется Volkswagen Polo. К тому же покупатель в этом случае волен выбирать между DSG и шестиступенчатой механической коробкой передач (время разгона не меняется). Кроме того, с этим мотором седан доступен в комплектации GT со спойлером, красивыми колесными дисками и другими украшениями.

0-100 км/ч: 8,1 секунды

Skoda Octavia мы помещаем в рейтинге вне зачета — уж слишком сильно она оторвалась от конкурентов по разгону с места до сотни.

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Зато отрыв по цене не столь значительный: стоимость лифтбэка с нужным нам мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач в самой доступной комплектации составляет минимум один миллион 13 тысяч рублей. Но мы уверены, что любой дилер с охотой сбросит эти 13 тысяч, если его хорошенько об этом попросить. Тогда вы получите быстрый автомобиль с двигателем 1.4 TSI (как у VW Polo и Skoda Rapid) с увеличенной до 150 л.с. мощностью.

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