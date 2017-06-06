Бюджетный форсаж. Самые быстрые новые автомобили до миллиона рублей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Автомобилю вовсе не обязательно быть дорогим, чтобы быть быстрым. РИА Новости проанализировало цены и характеристики машин стоимостью до миллиона рублей и составило рейтинг лучших из них по одному из самых азартных параметров: времени разгона с нуля до ста километров в час.

0-100 км/ч: 10,6 секунды

Начальные комплектации Nissan Sentra совсем немного не дотягивают до миллиона, но именно они оказываются самыми быстрыми. Дело в том, что единственный мотор японского седана объемом 1,6 литра мощностью 117 л.с. комплектуется механической трансмиссией и вариатором. В случае с "механикой" машина легче и гораздо проворнее: 10,6 секунды против 11,3 с бесступенчатой коробкой передач. Хороший пример того, когда за меньшие деньги получаешь больше.

0-100 км/ч: 10,5 секунды

На одну десятую секунды быстрее разгоняются седан Renault Logan и хетчбэк Sandero с 1,6-литровым двигателем мощностью 102 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Такое сочетание предлагается только для автомобилей 2016 года выпуска по цене от 560 тысяч рублей, которые пока еще есть у дилеров. На машинах 2017 года этот тандем двигателя и трансмиссии был исключен. В более дорогом исполнении со 113-сильным 1,6-литровым мотором и МКП-5 обе модели оказываются чуть медленнее: 10,7 секунды с места до сотни, так что желающим купить быстрые "Логаны" и "Сандеро" надо торопиться.

0-100 км/ч: 10,3 секунды

Следующий барьер скорости преодолевают сразу три автомобиля: бестселлеры российского рынка среди иномарок Hyundai Solaris и Kia Rio, а также кроссовер Renault Duster. Первые два оснащены одним и тем же 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с., но указанных показателей они достигают только с шестиступенчатой "механикой", тогда как с шестиступенчатым "автоматом" оказываются почти на секунду медленнее. Цена быстрых версий "корейцев" начинается от 720 тысяч рублей.

Чтобы разогнаться до 100 км/ч за 10,3 секунды, Renault Duster необходим 2,0-литровый мотор мощностью 143 л.с., шестиступенчатая механическая коробка передач и полный привод. Самый дешевый кроссовер с такими параметрами обойдется в 892 тысячи рублей.

0-100 км/ч: 10,1 секунды

Kia Cerato и Hyundai Elantra, как Rio и Solaris, построены на одной платформе, и меньше миллиона рублей стоят только начальные комплектации этих седанов с 1,6-литровым двигателем и МКП-6. Мотор Cerato развивает 130 л.с., а у Elantra мощность составляет 128 л.с., но это не мешает автомобилям иметь общий показатель разгона до 100 км/ч. Если сравнивать цены, то стартовая стоимость Hyundai оказывается на 55 тысяч меньше — 910 тысяч рублей.

0-100 км/ч: 9,8 секунды

Ниже психологической отметки в 10 секунд опускается китайский кроссовер Zotye T600. Под его капотом спрятан 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и пятиступенчатая трансмиссия, передающая тягу к передним колесам. В Китае мотор кроссовера с кодовым обозначением 15S4G выдает еще больше — 162 л.с., но ради налоговой выгоды в России его дефорсировали. Жаль, ведь в первоначальном виде машина была бы еще динамичнее.

0-100 км/ч: 9,5 секунды

Быстрее, но компактнее и дешевле вышеупомянутых моделей оказывается наша Lada Granta в версии Sport. Своим успехом она обязана 114-сильному двигателю и пятиступенчатой "механике". Кстати, раньше мотор был чуть мощнее, но переход на экологический класс Евро-5 отнял у автомобиля четыре лошадиные силы. Впрочем, на динамику разгона это не повлияло. Стоимость седана составляет 610 тысяч рублей, а всего на семь тысяч рублей дешевле оценивается такой же шустрый хетчбэк Lada Kalina Sport с аналогичным двигателем.

0-100 км/ч: 9,2 секунды

Самой быстрой моделью в линейке "АвтоВАЗа" по праву считается хетчбэк Lada Kalina NFR.

Его двигатель объемом 1,6 литра форсирован до 136 л.с., пятиступенчатая трансмиссия усилена, тормоза заменены на узлы Renault Megane, подвески сделаны более жесткими, рулевое управление перенастроено, а колеса заменены на 17-дюймовые легкосплавные с низкопрофильными шинами. Русский болид для дорог общего пользования стоит 850 тысяч рублей.

0-100 км/ч: 9,0 секунды

Быстрейшими автомобилями нашего чарта становятся сразу два автомобиля: Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Их объединяет не только время разгона с нуля до 100 км/ч, но и 1,4-литровый двигатель TSI, развивающий благодаря наддуву 125 л.с. Самые быстрые модификации чешского лифтбэка оснащены исключительно семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями DSG и стоят от 915 тысяч рублей.

Чуть доступнее, от 794 тысяч, окажется Volkswagen Polo. К тому же покупатель в этом случае волен выбирать между DSG и шестиступенчатой механической коробкой передач (время разгона не меняется). Кроме того, с этим мотором седан доступен в комплектации GT со спойлером, красивыми колесными дисками и другими украшениями.

0-100 км/ч: 8,1 секунды

Skoda Octavia мы помещаем в рейтинге вне зачета — уж слишком сильно она оторвалась от конкурентов по разгону с места до сотни.

Зато отрыв по цене не столь значительный: стоимость лифтбэка с нужным нам мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач в самой доступной комплектации составляет минимум один миллион 13 тысяч рублей. Но мы уверены, что любой дилер с охотой сбросит эти 13 тысяч, если его хорошенько об этом попросить. Тогда вы получите быстрый автомобиль с двигателем 1.4 TSI (как у VW Polo и Skoda Rapid) с увеличенной до 150 л.с. мощностью.