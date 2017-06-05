Тульская область подписала 22 соглашения на ПМЭФ-2017

ТУЛА, 5 июн — РИА Новости. Тульская область, признанная одним из лучших российских регионов по результатам ежегодного инвестиционного рейтинга, заключила в рамках Петербургского международного экономического форума 22 инвестиционных соглашения на общую сумму 83,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона со ссылкой на губернатора Алексея Дюмина.

Итоги работы тульской делегации на ПМЭФ-2017 были подведены в понедельник в рамках оперативного совещания в правительстве области.

"Нам предстоит большая работа. Корпорации развития Тульской области необходимо разработать "дорожную карту" по каждому соглашению, сопровождать их реализацию на всех этапах. Все подписанные соглашения должны вылиться в конкретные проекты и работать на благо нашего региона", — цитируют в правительстве слова Дюмина.

Губернатор особо подчеркнул, что по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России Тульская область вошла в пятерку лидеров.

"Большое внимание в этом году было уделено целевым моделям, которые позволяют регионам делать конкретные шаги по улучшению инвестиционного климата. Внедрение этого механизма в Тульской области позволило нам сохранить позиции и остаться в первой пятёрке Национального инвестиционного рейтинга регионов. В своём выступлении президент России отметил Тульскую область как одного из лидеров по созданию условий для деловой среды", — сказал Дюмин.

Глава тульского региона напомнил, что на ПМЭФ-2017 он поднял вопрос реформирования контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса и вышел с инициативой провести совещание по этому вопросу с целью синхронизировать позиции федерального центра и регионов. Дюмин поручил областному правительству провести аналогичную встречу с участием контролирующих органов на региональном уровне, а также провести встречу с бизнес-сообществом, "чтобы выслушать мнения и понять болевые точки, которые остаются актуальными на сегодня, включая вопросы контрольно-надзорной деятельности".

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