ПМЭФ-2017 собрал рекордное количество участников за историю форума

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономической форум (ПМЭФ) в текущем году собрал рекордное количество участников – более 14 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Росконгресс", занимающегося организацией форума.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году прошел 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.

"Впервые форум собрал на своей площадке рекордное количество участников — более 14 000 представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов более чем из 143 стран мира. Среди них главы 700 компаний из России и 400 иностранных компаний. Широко представлены компании из США, Германии, Китая, Италии, Японии и других государств", — сообщила пресс-служба.

В 2016 году количество участников ПМЭФ составило около 12 тысяч человек.

Кроме того в 2017 году работу форума освещало более 3 тысяч журналистов, представляющих 800 СМИ из 45 стран. В прошлом году на юбилейном форуме было меньше журналистов – 2,17 тысячи журналистов из 39 стран мира.

"Практически вдвое, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество мероприятий деловой программы Форума. Сто двадцать семь мероприятий прошли в форматах панельных сессий, круглых столов, теледебатов, бизнес-завтраков и бизнес-диалогов", — добавили в пресс-службе.