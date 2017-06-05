Набиуллина: страхование малого бизнеса не окажет большой нагрузки на банки

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Введение страхования средств на счетах малого и микробизнеса в РФ не станет большой нагрузкой для банков, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали внимательно вопрос о страховании вкладов и средств малого бизнеса. Мы поддерживаем сейчас распространение этой системы страхования — средств именно микробизнеса и малого бизнеса — на все банки", — заявила журналистам Набиуллина.

В целом, малый бизнес, по ее словам, держит чуть меньше 3 триллионов рублей средств в банковской системе.

"Очень важно иметь и защиту средств малого бизнеса — это не будет большой нагрузкой на банковскую систему, по нашим расчетам" — считает глава ЦБ.

Этот шаг, по словам Набиуллиной, стабилизирует пассивную базу небольших банков, что будет справедливо с точки зрения конкуренции.