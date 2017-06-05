ЦБ рассмотрит 16 июня две опции по снижению ключевой ставки

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ЦБ РФ будет рассматривать на заседании 16 июня две опции по снижению ключевой ставки: на 0,25 или 0,5 процентного пункта, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы будем, действительно, рассматривать две опции. Будем принимать свое решение на базе традиционного анализа и показателя инфляции, инфляционных ожиданий, ситуации в экономике, безработицы", — ответила Набиуллина на вопрос, будет ли ЦБ рассматривать две опции — снижение ставки на 0,25 и 0,5 процентного пункта.

Позже Набиуллина подтвердила, что под двумя опциями она имеет ввиду снижение ставки на 0,25 и 0,5 процентного пункта.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 9,25% годовых. ЦБ в конце апреля снизил ее на 0,5 процентного пункта. Это второе снижение ставки в текущем году.