Центробанк улучшит прогноз по ценам на нефть

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ЦБ РФ улучшит прогноз по ценам на нефть, но вряд ли сценарий с постоянно растущими ценами станет основным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Параметры текущего базового прогноза ЦБ исходят из того, что средняя цена на нефть в 2017 году составит 50 долларов за баррель, а в 2018-2019 годах — 40 долларов.

"Мы 16 июня опубликуем наши уточненные прогнозные оценки. Мы действительно говорили о том, что мы пересмотрим прогноз, и один из факторов пересмотра — определение судьбы соглашения ОПЕК. Мы видим, что соглашение ОПЕК было продлено и это поддерживает цены на нефть, поэтому с большой вероятностью мы повысим оценки цены на нефть в базовом прогнозе, до какого уровня — мы посчитаем и объявим к 16 июня", — сказала Набиуллина журналистам в Госдуме.

При этом она отметила, что ЦБ также опубликуете прогнозные оценки по будущей цене на нефть. "Основным сценарием вряд ли станет сценарий с постоянно растущими ценами на нефть. Мы видим, какие тенденции на рынке нефти, и достаточно быстро развивается производство и добыча нефти в Америке, в том числе сланцевой нефти. Это оказывает сдерживающее на динамику цен на нефть", — отметила она.