Правительство утвердило создание ТОР "Свободный" в Амурской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) "Свободный" в Амурской области, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Отмечается, что в реализацию проекта промышленной площадки только на первом этапе будет привлечено 1,3 триллиона рублей частных инвестиций, будет создано более 4,5 тысяч рабочих мест. По словам вице-премьера — полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, только с реализацией указанных проектов бюджет Амурской области увеличится в два раза.

Согласно данным Минвостокразвития, три инвестора уже заявили о своем интересе к реализации проектов в ТОР "Свободный". По данным пресс-службы ведомства, компания "Газпром" приступила к строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Общий объем инвестиций оценивается в 690 миллиардов рублей. Еще один проект — строительство Амурского газохимического комбината компанией "Сибур", и "Технолизинг" планирует реализовать проект строительства завода по производству метанола с объемом инвестиций не менее 34 миллиардов рублей.

"Объем частных вложений в создание ТОР "Свободный" — это огромные инвестиции даже для крупнейших экономик мира. Важно, что основой проектов и "Газпрома", и "Сибура" являются производства продукции газохимической переработки с высокой добавленной стоимостью. Создаются высокопроизводительные и, что важно, экспортно ориентированные производства. Восемьдесят процентов произведенной продукции в ТОР "Свободный" будет экспортироваться в Китай", — цитирует пресс-служба главу Минвостокразвития Александра Галушку.

Территории опережающего развития — экономические зоны, где ключевыми принципами являются дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование. Ранее на территории Дальнего Востока уже создано 16 ТОР.