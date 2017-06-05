Набиуллина заявила, что ЦБ не беспокоит уровень carry trade в России

© Fotolia / Dmitrydesigner В Центробанке объяснили, чем вызвано укрепление рубля Уровень carry trade в России с точки зрения риска резкого оттока капитала сейчас не беспокоит ЦБ, регулятор наблюдает за ситуацией, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Уровень carry trade нас с точки зрения возможности резкого оттока сейчас не беспокоит. Мы внимательно смотрим — определенный carry trade есть, но уровень его умеренный", — заявила Набиуллина во время выступления в Госдуме.