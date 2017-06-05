Эксперты оценили, как рост покупок Минфином валюты повлияет на курс рубля

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Увеличение покупок валюты Минфином в период с 7 июня по 6 июля в пять раз не повлияет на динамику курса рубля — такой существенный рост по сравнению с предыдущим периодом является техническим моментом, эффектом получившейся низкой базы, а сами покупки Минфина никогда не были ощутимым фактором для курсовой динамики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Покупка валюты Минфином с момента ее начала в феврале так и не стала ощутимым фактором для курсовой динамики рубля из-за малого объема среднедневных покупок (в общем объеме дневных торгов — ред.). И текущее повышение объема покупок также не скажется", — рассуждает Егор Сусин из Газпромбанка.
"В апреле Минфин ошибся в оценках на 46 миллиардов рублей, поэтому в мае и было так мало куплено. За два предыдущих месяца среднемесячный объем покупки валюты составил около 41 миллиарда рублей против намеченных июньско-июльских 45,1 миллиарда. В целом же по году ожидаются покупки валюты примерно на 65 миллиардов рублей в месяц", — оценил Кошелев из Росбанка. Летом поставки нефти за рубеж традиционно снижаются, и объемы покупок валюты падают, добавил он.
Между тем, недавнее продление соглашения об ограничении добычи нефти до апреля 2018 года гораздо важнее для динамики курса рубля, отмечает Александр Разуваев из компании "Альпари". Это решение поддержит стоимость нефти и рубля на высоком уровне, а проблемы вокруг Катара вряд ли сильно скажутся на динамике рынка нефти. "Даже если он (Катар — ред.) и выйдет из соглашения, Саудовская Аравия легко может компенсировать этот негативный эффект своими действиями", — считает он.
Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в мае 2017 года прогнозировалось в размере +54,5 миллиарда рублей, при этом объем фактически полученных нефтегазовых доходов за апрель текущего года оказался меньше оценки Минфина на 46 миллиардов рублей, сообщал ранее Минфин.