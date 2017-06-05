Евтухов: у лесопромышленного комплекса РФ хорошие перспективы развития

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время делового круглого стола Взаимоотношение по формуле ЕС-ЕАЭС: Взгляд бизнеса в рамках XIX Петербургского экономического форума

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время делового круглого стола Взаимоотношение по формуле ЕС-ЕАЭС: Взгляд бизнеса в рамках XIX Петербургского экономического форума

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Развитие лесопромышленного комплекса (ЛПК) РФ имеет хорошие перспективы благодаря выработанной четкой стратегии, мерам поддержки предприятий и программам продвижения продукции с высокой добавленной стоимостью, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Я уверен, что у нас хорошие перспективы развития лесопромышленного комплекса. Совместными усилиями, поддерживая практически каждый проект, мы добьемся результата", — сказал Евтухов.

По его словам, среди мер, которые способствуют эффективной работе ЛПК, можно назвать стратегию развития отрасли. "Это стратегия, которая ориентирована для всех наших партнеров с точки зрения наших ресурсов, объемов внутреннего и внешнего рынков и потенциального роста. Есть меры поддержки, которыми могут пользоваться наши предприятия, и субсидии для приоритетных проектов", — сказал Евтухов.

Также он отметил, что активно работают программы продвижения отрасли, прежде всего — по продукции с высокой добавленной стоимостью, как, например, мебельное производство.

Евтухов также подчеркнул необходимость продления сроков по налоговым льготам, кроме того, правительство вносит изменения в постановление о приоритетных инвестиционных проектах.

"Будет, с одной стороны, жестче контроль, а, с другой стороны, будет возможность у потенциальных инвесторов оспаривать решения, которые принимаются на уровне регионов", — сказал Евтухов.