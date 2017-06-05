В Тюмени в конце июня откроют новый рыборазводный завод

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

ТЮМЕНЬ, 5 июн — РИА Новости. В Тюмени в конце июня будет открыто новое рыборазводное предприятие, сейчас на заводе завершается монтаж оборудования для содержание молоди, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Главная задача предприятия — воспроизводство ценных пород рыб. Мальков муксуна, в том числе, будут выпускать в реки Объ-Иртышского бассейна. Кроме того, часть из них пойдет на товарное производство", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для эффективного выращивания муксуна предприятие использует качественный природный корм — артемию — рачков, живущих в соленых озерах Тюменской области и Казахстана.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, рыбная отрасль является одной из точек роста экономики региона, при этом особое внимание нужно уделить производству местного сырья.

"Мы изначально должны ориентироваться на местного производителя, ведь в регионе достаточно водных ресурсов. Необходимо обеспечить замкнутый цикл: производство сырья — переработка — потребление. Если сырье будем брать за пределами региона, то это будет неполное решение проблемы", — сказал глава области.

Другие новости региона читайте здесь