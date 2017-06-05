В РЭЦ рассказали, когда бренд Made in Russia появится в Европе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Бренд Made in Russia может появиться на рынке Европы в 2017-2018 году, планируется, что сначала он будет запущен в Германии и Великобритании, рассказала в интервью РИА Новости директор РЭЦ по внешним коммуникациям Вера Подгузова.

"В рамках проекта в ближайшие два года мы рассматриваем для себя те регионы, которые прописаны в стратегии РЭЦ. Мы в первую очередь ориентированы на азиатские рынки, это Китай, Иран, Индонезия, Вьетнам, Индия — это наиболее приоритетные страны. Также мы заинтересованы в рынке Южной Америки", — сказала Подгузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Но мы, конечно, не можем забыть и о Европе. В Европе мы выделили для себя Германию и Великобританию. Рассчитываем постепенно начать нашу кампанию. Мы говорим о 2017-2018 годах. Германия — это центр Европы, если мы будем набирать популярность там, то она распространится и на другие страны. Нужно идти точечно, начинать с этого", — добавила она.

По ее словам, информационное сопровождение в Европе "будет очень аккуратным". "Оно будет выполнено посредством RT, у которого есть англоязычное вещание. Это также, возможно, будут небольшие промо-мероприятия, культурные события. Отбор продукции и ее информационное сопровождение должно быть очень выверено", — подчеркнула Подгузова.

На форуме РЭЦ заключил соглашение с телеканалом RT по продвижению бренда Made in Russia. В рамках соглашения RT займется производством и размещением на своих площадках рекламного контента, содействующего развитию российского экспорта.

Кроме того, телеканал будет содействовать продвижению за рубежом экспортного зонтичного бренда "Made in Russia". Канал задействует все имеющиеся у него инструменты продвижения — от создания онлайн-спецпроектов и рекламных роликов до распространения информации о бренде по партнерам и подписчикам международного видеоагентства RUPTLY (входит в сеть RT).