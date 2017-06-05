В Минтруде заявили о снижении числа официальных безработных

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на конец мая составила 848,8 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель снизился более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 24 по 31 мая 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,04% и составила 848 766 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 012 471 человек", — сообщили в Минтруде, уточнив, что таким образом число официально безработных в мае на 15% ниже прошлогодних показателей.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 50 регионах. Наибольшее – в Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Крым, Тыва, Саха (Якутия), Сахалинской, Калужской, Тюменской и Мурманской областях. В 33 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший — в Калмыкии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Астраханской, Омской, Амурской, Курганской и Ростовской областях.

В Минтруде сообщили, что по состоянию на 31 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 166 913 человек.

В ведомстве напомнили, что на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4%). При этом по состоянию на 31 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.