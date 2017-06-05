В Минтруде заявили о снижении числа официальных безработных

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на конец мая составила 848,8 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель снизился более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 50 регионах. Наибольшее – в Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Крым, Тыва, Саха (Якутия), Сахалинской, Калужской, Тюменской и Мурманской областях. В 33 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший — в Калмыкии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Астраханской, Омской, Амурской, Курганской и Ростовской областях.
В ведомстве напомнили, что на 1 мая 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 мая 2016 года – 1,4%). При этом по состоянию на 31 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.