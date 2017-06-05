ТПП задействует блогеров для продвижения бренда Made in Russia за рубежом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Торгово-промышленная палата России намерена задействовать блогеров и представителей отраслевых ассоциаций для продвижения бренда "Made in Russia" в мире, сообщил РИА Новости вице-президент ТПП Владимир Дмитриев по итогам сесcии "Made in Russia. Создание национального бренда России" в рамках ПМЭФ-2017.

Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс" выступили в рамках сессии с предложением о создании национальной коммуникационной стратегии в целях продвижения производственного, экспортного, культурного, туристического и человеческого капитала России за рубежом.

Стратегия призвана гармонизировать подходы к продвижению страны, а также унифицировать образ национального бренда "Сделано в России" с учетом интересов государства и бизнеса.

"Мы должны отойти от стереотипа, что Россия ассоциируется со страной матрешек и меховых шапок. Поэтому восстанавливать доверие к брендам, восстанавливать понимание России как экспортера, причем не только икры, крайне необходимо", — считает Дмитриев.

"Мы можем использовать русскоговорящую диаспору для продвижения российских брендов. Это Германия, Италия, Канада, Франция. Это люди, которые привыкли к русским товарам и через "сарафанное радио" распространяют информацию о них. Мы задействуем представителей ТПП, представителей отраслевых ассоциаций, блогеров", — сообщил вице-президент ТПП.