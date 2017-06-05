В ТПП рассказали об успехе бренда Made in Russia в Китае

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Бренд Made in Russia в Китае можно считать укрепившимся и состоявшимся в части продовольственных товаров, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Владимир Дмитриев.

ТПП является партнером Российского экспортного центра в части продвижения российской продукции за рубежом. В рамках ПМЭФ-2017 прошла сессия "Made in Russia. Создание национального бренда России".

"Благодаря тому, что мы (ТПП и РЭЦ) сделали в Китае, где активно работали на их выставочных площадках, плюс учитывая большой поток продовольствия из России, все в КНР бренд Made in Russia осознают как гарант хорошего качества", — сообщил Дмитриев РИА Новости по итогам сессии.

По его мнению, это показатель того, как растущий средний класс в Китае повышает требование к качеству продукции.

"Во многом качество китайской продукции их не удовлетворяет. Поэтому наше мороженое, пиво, шоколад, подсолнечное масло и ряд других товаров сейчас активным образом поступают в Китай, в том числе через электронные площадки", — добавил вице-президент ТПП.

"В Китае бренд Made in Russia уже укрепился и состоялся в части продовольственных товаров", — подчеркнул Дмитриев.