В Индонезии заявили о возможном возвращении в ОПЕК

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство Индонезии на прошлой неделе подало документы на возобновление членства в ОПЕК при условии, что стране не придется снижать добычу нефти, заявил специальный советник министра энергетики и горнодобывающей промышленности Индонезии Хади Джураид (Hadi Djuraid).

"Индонезия соглашается с тем, чтобы возобновить свое членство в ОПЕК, но при условии, что страна не будет сокращать добычу сырой нефти", — цитирует Джураида агентство Блумберг.

По его словам, ОПЕК соглашается с требованием Индонезии не снижать добычу.

Некоторые члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, просили Индонезию вновь присоединиться к организации, передает агентство. Оно отмечает, что правительство страны еще не решило, кто будет представлять Индонезию в картеле.

В ноябре 2016 года Индонезия приняла решение о приостановке членства в ОПЕК. Картель и другие нефтедобывающие страны тогда договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.