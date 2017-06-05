Авиакомпания SAUDIA приостановила рейсы в Катар на фоне дипскандала

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Саудовская авиакомпания SAUDIA (Saudi Arabian Airlines) заявила о приостановке всех рейсов в Катар на фоне разрыва дипломатических отношений ряда арабских стран с Катаром.

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Йемен и Ливия объявили о разрыве дипотношений с Катаром за "поддержку террористических организаций", прекратив морское и воздушное сообщение с этой страной и запретив поездки в Катар.

"Уполномоченный источник в авиакомпании Saudia заявил о приостановке всех рейсов в Катар", — сообщается в официальном Twitter компании.

Ранее об отмене рейсов в Катар заявили авиакомпании Flydubai, Emirates, EgyptAir, Etihad. В свою очередь национальная авиакомпания Катара Qatar Airways приостановила все рейсы в Саудовскую Аравию.