На Дальнем Востоке 20 тысяч работников получили задержанную зарплату

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По требованию Роструда более 20 тысяч жителей Дальнего Востока получили задержанную зарплату в этом году, сообщил руководитель ведомства Всеволод Вуколов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.

"В результате мер, принимаемых инспекторами труда, в этом году более 20 тысяч работников на Дальнем Востоке получили задержанную зарплату на сумму почти 900 миллионов рублей", — цитирует пресс-служба Роструда слова руководителя.

В 2016 году по требованию территориальных органов Роструда в Дальневосточном федеральном округе работодатели погасили задолженность по заработной плате на сумму 4,2 миллиарда рублей перед 88 тысячами работников. В частности, в прошлом году благодаря работе территориальных органов Роструда в Республике Саха (Якутия) 2,8 тысячи работников золотодобывающих предприятий была выплачена задержанная зарплата на сумму порядка 1 миллиарда рублей. В их числе работники ООО "Янтарь", ООО "Оймяконье", ООО Артель Старателей "Тал", ООО "Тастын", ООО "ОЗПК", ООО "Альчанец" и другие.