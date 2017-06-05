Минэнерго обсудит ситуацию с Катаром на комитете по мониторингу ОПЕК+

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ намерено обсудить ситуацию с Катаром на заседании мониторингового комитета по соблюдению соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения ситуации.

"Обсудим ситуацию на мониторинговом комитете",- сказал собеседник агентства.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

Государства ОПЕК и другие нефтедобывающие страны 25 мая приняли решение продлить на 9 месяцев соглашение по сокращению добычи нефти. Стороны намерены обсудить его исполнение на встрече в ноябре. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар входят в ОПЕК и, таким образом, являются участниками сделки.

Следующая встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти пройдет в Москве в июле, сообщалось на сайте телеканала CNBC со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.