Авиакомпания Flydubai приостанавливает рейсы в Катар

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Авиакомпания Flydubai приостанавливает рейсы между Дубаем и Дохой с 6 июня 2017 года, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в РИА Новости.

"Со вторника, 6 июня 2017 года, все рейсы между Дубаем и Дохой будут приостановлены",- говорится в заявлении.

Ранее ОАЭ вслед за Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и закрытии морской и сухопутной границы с этим государством "из-за поддержки терроризма".

Катар назвал эти действия попыткой навязать свою волю Дохе, что "само по себе является нарушением суверенитета".