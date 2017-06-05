Эксперт оценил влияние катарского скандала на реализацию венских соглашений

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг Катара не должна значительно повлиять на выполнение соглашения по сокращению добычи нефти, считает аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

Государства ОПЕК и другие нефтедобывающие страны 25 мая приняли решение продлить на 9 месяцев соглашение по сокращению добычи. Стороны намерены обсудить его исполнение на встрече в ноябре. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар входят в ОПЕК и, таким образом, являются участниками сделки.

"С точки зрения выполнения соглашения по сокращению добычи нефти это не должно особо повлиять. Во-первых, в этом соглашении и ранее, и до сих пор участвуют страны, которые не являются друзьями. Политические противоречия внутри ОПЕК существовали всегда, причем нередко очень острые", — сказал Нестеров РИА Новости.

При этом и у Катара, и у Саудовской Аравии, и у Бахрейна сохраняется интерес к высоким ценам на нефть, считает аналитик.

"Катар прежде всего экспортер сжиженного газа, как нефтедобывающая страна и экспортер нефти это гораздо менее заметный игрок на рынке. Поэтому, даже если Катар не будет соблюдать условия соглашения, в чем я сомневаюсь, ничего страшного не произойдет. Это не та страна, которая может решить судьбу этого соглашения", — добавил Нестеров.