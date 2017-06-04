"Роснефть" защитит долю РФ в случае резкого выхода стран из сделки ОПЕК+

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. "Роснефть" готова защитить долю России на рынке нефти в случае, если выход стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств из соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) будет резким, завил глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин.

"Если речь идет о том, как ОПЕК собирается выходить из этих договоренностей: резко. Мы тоже будем готовы. Если что-то пойдет не так, мы не позволим им занять наши рынки. Мы защитим себя", — сказал Сечин в интервью газете Financial Times.

"Это то, что мы делаем. Мы управляем рисками. Мы должны учитывать все тенденции, любой тренд, который может повлиять на нашу деятельность. Мы будем готовы", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Отраслевые аналитики высказывают опасения, что после завершения действия венских договоренностей, страны начнут резко наращивать производство нефти, что вновь приведет к падению цен.

В мае Сечин сообщил, что "Роснефть" попросила министерство энергетики России согласовать механизм плавного прекращения в будущем действия соглашения о сокращении добычи нефти. Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак завил, что нефтедобывающие страны обсуждают механизм плавного выхода из соглашения по сокращению добычи, но пока говорить о нем рано.