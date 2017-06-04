Сечин рассказал о координации, полезной для нефтяного рынка

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более тесное взаимодействие между тремя ключевыми мировыми нефтяными лидерами — Россией, Саудовской Аравией и США — принесет пользу рынку нефти, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В современном мире есть три регулятора. Во-первых, американский рынок нефти, который производит около 9,3 миллиона баррелей в день. Затем, Саудовская Аравия. И затем Россия", — сказал Сечин в интервью газете Financial Times.

"Таким образом, координация между этими тремя лидерами, несомненно, будет полезной для рынка, для акционеров, для всех", — подчеркнул он.