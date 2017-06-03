Иран считает приоритетом кооперацию с Россией в области новых технологий

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр связи и массовых коммуникаций Ирана Махмуд Ваэзи сообщил, что Тегеран считает своим приоритетом кооперацию с Москвой в области новых технологий, передает агентство Фарс.

"Россия — это первый выбор Ирана для сотрудничества в сфере новых технологий, таких как сетевая экономика и интернет вещей", — сообщил он в ходе встречи с главой Минкомсвязи России Николаем Никифоровым на полях ПМЭФ-2017.

Ваэзи, выступающий также в качестве сопредседателя российско-иранской межправительственной комиссии, призвал расширить двустороннее сотрудничество в областях экономики и технологий, особенно в вопросах, связанных с интернетом. Российская сторона приветствовала это предложение, отмечает Фарс.