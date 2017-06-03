Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по созданию виртуальной валюты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Сбербанк готов участвовать в проекте Банка России по созданию виртуальной валюты, идут дискуссии на эту тему, сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.
Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты, заявила в пятницу на ПМЭФ заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. О планах эмитировать национальную электронную валюту ранее говорили Великобритания, Сингапур и Китай.
"У нас проекта нет, есть дискуссии на эту тему. То, что делает Скоробогатова в принципе как стратегическое направление мы поддерживаем", — сказал Кузнецов.
Да, но ее надо жестко контролировать
Нет, криптовалюту надо запретить
Я не слежу за темой
"То, что Центробанк России именно стал проводить подобного рода дискуссию, мы считаем очень хорошим знаком и подходом, и я думаю, что в ближайшем будущем уже возможны выходы на какие-то конкретные меры, или проекты. Мы с удовольствием в этом поучаствуем", — добавил он.
Как отмечала Скоробогатова в мае, Банк России в через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.
В осеннюю сессию ЦБ с другими министерствами и ведомствами может выйти с предложением, каким образом определять, что такое частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства, уточнила в пятницу Скоробогатова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума.
В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).
На фото: посетители ПМЭФ.
Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.
На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.