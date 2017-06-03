Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по созданию виртуальной валюты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Сбербанк готов участвовать в проекте Банка России по созданию виртуальной валюты, идут дискуссии на эту тему, сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.

Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты, заявила в пятницу на ПМЭФ заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. О планах эмитировать национальную электронную валюту ранее говорили Великобритания, Сингапур и Китай.

"У нас проекта нет, есть дискуссии на эту тему. То, что делает Скоробогатова в принципе как стратегическое направление мы поддерживаем", — сказал Кузнецов.

"То, что Центробанк России именно стал проводить подобного рода дискуссию, мы считаем очень хорошим знаком и подходом, и я думаю, что в ближайшем будущем уже возможны выходы на какие-то конкретные меры, или проекты. Мы с удовольствием в этом поучаствуем", — добавил он.

Как отмечала Скоробогатова в мае, Банк России в через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.

В осеннюю сессию ЦБ с другими министерствами и ведомствами может выйти с предложением, каким образом определять, что такое частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства, уточнила в пятницу Скоробогатова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума.