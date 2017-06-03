Власти Колымы предлагают создать российскую биржу самородков

МАГАДАН, 3 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный предлагает смягчить нормы российского законодательства об обороте золота, чтобы организовать на Дальнем Востоке биржу самородков, сообщает в субботу правительство Колымы.

"Законодательство по работе с золотом очень сложное по открытости, а биржа — это аукцион. И помимо открытости существует масса ограничений. Эту тему мы собираемся поднять на Восточном экономическом форуме", — цитирует Владимира Печеного официальный сайт правительства Колымы.

Поясняется, что разные варианты по созданию биржи самородков руководство региона проговаривает и с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ). Магаданская область — лидер по добыче самородков в России.

Ранее о подготовке своих предложений правительству России по смягчению закона об обороте золота сообщил директор ФРДВ Алексей Чекунков. По его словам, это необходимо для того, чтобы через инвестиционную биржу "Восход", начавшую работать в 2016 году, продавать инвестиционные золото и бриллианты. Сейчас это сделать практически невозможно из-за того, что оборот золота и ряда других драгоценных металлов и камней в России существенно ограничен.