Поставки газа в ЕС по "Северному потоку" в январе-мае возросли на 13,5%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Прокачка газа по газопроводу "Северный поток" в январе-мае 2017 года возросла на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении "Газпрома".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в рамках ПМЭФ провел встречу с членом правления BASF SE, председателем наблюдательного совета Wintershall Holding GmbH Ганса-Ульриха Энгеля.

"Стороны обсудили работу "Северного потока" и отметили рост его загрузки. Так, в 2016 году прокачка по газопроводу на 12% превзошла результат 2015 года. Данные за январь-май 2017 года на 13,5% превысили показатель за первые пять месяцев 2016 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

С учетом положительного опыта эксплуатации газопровода "Северный поток" и повышенного спроса на российский газ в Европе участники встречи отметили важность реализации проекта "Северный поток-2", говорится в сообщении.

Кроме того на встрече была дана высокая оценка двустороннему партнерству компаний по всей производственной цепочке. В частности, речь шла о совместной работе по добыче углеводородов в России, отмечается в сообщении.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.