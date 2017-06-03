В Госдуме призвали власти стимулировать богатых вкладывать в Россию

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Помощь властей может быть направлена на то, чтобы стимулировать богатых, честно заработавших капиталы, вкладывать в экономику России, а не выводить из страны заработанные здесь капиталы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия").

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, заявил, что власти должны помогать богатым вкладывать деньги в развитие экономики, а не в потребление.

"Имеется в виду помощь в виде создания благоприятных налоговых условий для инвестиций в основной капитал, в обновление основных фондов, в технологии, используемые при производстве, в интеллектуальный капитал сотрудников, работающих на предприятии. Это подразумевает и ускоренные коэффициенты амортизации, применяемые при исчислении налога на прибыль, и льготу по налогу на прибыль при условии инвестирования прибыли в обновление основных фондов (так называемую инвестиционную льготу), и более низкие страховые взносы, льготы по НДС, по налогу на имущество организаций, земельному налогу, и многое другое, чтобы стимулировать богатых, честно заработавших капиталы, вкладывать в экономику России, а не выводить свои капиталы, заработанные в России, за рубеж", — сказал РИА Новости Ремезков.

Парламентарий также подчеркнул необходимость сохранения и действия таких налоговых и неналоговых преференций в течение длительного периода времени и отказ от пересмотра величины налоговой нагрузки на бизнес, функционирующей в тех отраслях экономики, которые признаны приоритетными, и развивать которые у государства есть необходимость и желание.