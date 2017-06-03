Рязанская область и АСИ договорились о внедрении нового проекта

РЯЗАНЬ, 3 июн — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Рязанская область заключили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает внедрение в регионе проекта "Магазин верных решений", сообщает в субботу облправительство.

Соглашение подписали 3 июня временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Соглашением предусмотрено внедрение в Рязанской области проекта "Магазин верных решений", разработанного Агентством стратегических инициатив. В нем собраны лучшие практики предоставления государственных услуг гражданам, выявленные по итогам всероссийского конкурса, проводившегося среди субъектов Российской Федерации. В рамках проекта разработана отраслевая модель создания комфортной городской среды и модернизации коммунальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, в Рязанской области планируется, согласно подписанному документу, внедрить практику "Народный бюджет", что позволит эффективно реализовывать муниципальные инициативы.

"Документом предусмотрено такое направление, как "Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов". Кроме того, будет использоваться практика "Гражданские инициативы и сервис электронных референдумов", что позволит активно вовлекать заинтересованных граждан в выработку и принятие решений, важных для региона, с применением сервиса электронных опросов", — отмечают областные власти.

По словам Любимова, в Рязанской области уже реализован ряд успешных практик, разработанных АСИ, которые хорошо зарекомендовали себя. "Внедрение новых продуктов будет продолжено для того, чтобы улучшать жизнь людей. Эти практики направлены на укрепление диалога власти и граждан, поддержку проектов, которые предлагают жители региона, на благоустройство", — сказал Любимов.

Чупшева выразила уверенность, что Рязанская область использует наработки других регионов и "станет сама "шкатулкой" новых практик, которые можно распространить по всей стране".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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