Адыгея подписала на ПМЭФ ряд соглашений

МАЙКОП, 3 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашения по экологии, модернизации производства одного из предприятий, привлечению инвестиций в социальную сферу, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель Совета директоров ООО "Картонтара" Анатолий Штейнберг подписали соглашение о намерениях, по которому компания вложит в модернизацию производства в Майкопе около 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить товарооборот предприятия до 15 миллиардов рублей в год. Предполагаемый срок окупаемости проекта — 9 лет.

С федеральным агентством лесного хозяйства Адыгея подписала соглашение о взаимодействии в области охраны леса. Согласно документа Адыгея планирует в течение года направить из республиканского бюджета почти 2 миллиона рублей на развитие лесного хозяйства и более 6,5 миллиона рублей на обеспечение пожарной безопасности на землях лесного фонда. Также предусмотрена возможность выделения федеральных субвенций в случае дополнительных расходов региона при охране, защите и воспроизводстве лесов.

Соглашение с АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" предусматривает меры по модернизации социальной инфраструктуры и привлечению инвестиций в социальную сферу. Агентство на условиях государственно-частного партнерства реализует в регионах инвестиционные проекты, касающиеся обновления автопарка скорой помощи, школьных автобусов, возведения футбольных комплексов, централизованной поставки медицинских изделий, повышения эффективности работы ЖКХ. В состав Регионального совета агентства теперь будет входить представитель от Адыгеи — и.о. премьер- министра республики Наталья Широкова.

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