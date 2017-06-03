Группа "Илим" вложит в деревообработку Иркутской области 53 млрд рублей

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Иркутская область договорилась с группой "Илим" об инвестициях в регион в размере более 53 миллиардов рублей, которые пойдут на расширение компанией мощностей по деревообработке, сообщил РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня мы с ними провели переговоры и, думаю, что в течение месяца мы составим стратегию развития компании на территории Иркутской области. Уже достигнута договоренность о инвестициях в размере более 53 миллиардов рублей. Средства пойдут на расширение мощностей группы в регионе по переработке древесины", — сказал Левченко.

По его словам, Иркутская область, являясь одним из крупнейших лесных регионов России, заинтересована, чтобы такие компании имели перспективу роста, развития и глубины переработки.

"Больше года назад я для всех, кто заинтересован в приходе в лесной комплекс, объявил несколько условий. Во-первых, вы должны работать в белую — предприятия, получающие в аренду лес, должны быть зарегистрированы в тех районах, где они работают. Во-вторых, достигать максимальной степени переработки. И, в третьих, — прибираться за собой, чтобы после переработки ничего не оставалось. Первое время был шок, но потом такие компании как группа "Илим" поняли, что, с одной стороны, они получают непростые условия, а, с другой, — гарантии власти, что они будут поддержаны во всех этих направлениях", — сообщил губернатор.

Как отметил Левченко, примером глубокой переработки леса в области могут служить запущенные в этом году два завода по производству пеллет.

"У нас в этом году запустили два пеллетных завода. Пеллеты – это биотопливо, результат переработки отходов древесины, являются более экологически чистыми с точки зрения объектов энергетики, чем газ. Сегодня даже начинаем поставлять эти пеллеты в Финляндию", — добавил губернатор.

Группа "Илим" — крупнейшая компания российской целлюлозно-бумажной промышленности. Стратегическим партнером группы "Илим" и владельцем 50% ее акций является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper. Центральный офис группы "Илим" расположен в Санкт-Петербурге.

Предприятия, расположенные в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях, являются ключевыми в российском лесопромышленном комплексе: на них выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 миллионов тонн.