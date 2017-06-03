Группа "Илим" вложит в деревообработку Иркутской области 53 млрд рублей

15:3803.06.2017
(обновлено: 15:41 03.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Иркутская область договорилась с группой "Илим" об инвестициях в регион в размере более 53 миллиардов рублей, которые пойдут на расширение компанией мощностей по деревообработке, сообщил РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня мы с ними провели переговоры и, думаю, что в течение месяца мы составим стратегию развития компании на территории Иркутской области. Уже достигнута договоренность о инвестициях в размере более 53 миллиардов рублей. Средства пойдут на расширение мощностей группы в регионе по переработке древесины", — сказал Левченко.
По его словам, Иркутская область, являясь одним из крупнейших лесных регионов России, заинтересована, чтобы такие компании имели перспективу роста, развития и глубины переработки.
"Больше года назад я для всех, кто заинтересован в приходе в лесной комплекс, объявил несколько условий. Во-первых, вы должны работать в белую — предприятия, получающие в аренду лес, должны быть зарегистрированы в тех районах, где они работают. Во-вторых, достигать максимальной степени переработки. И, в третьих, — прибираться за собой, чтобы после переработки ничего не оставалось. Первое время был шок, но потом такие компании как группа "Илим" поняли, что, с одной стороны, они получают непростые условия, а, с другой, — гарантии власти, что они будут поддержаны во всех этих направлениях", — сообщил губернатор.
Как отметил Левченко, примером глубокой переработки леса в области могут служить запущенные в этом году два завода по производству пеллет.
"У нас в этом году запустили два пеллетных завода. Пеллеты – это биотопливо, результат переработки отходов древесины, являются более экологически чистыми с точки зрения объектов энергетики, чем газ. Сегодня даже начинаем поставлять эти пеллеты в Финляндию", — добавил губернатор.
Группа "Илим" — крупнейшая компания российской целлюлозно-бумажной промышленности. Стратегическим партнером группы "Илим" и владельцем 50% ее акций является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper. Центральный офис группы "Илим" расположен в Санкт-Петербурге.
Предприятия, расположенные в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях, являются ключевыми в российском лесопромышленном комплексе: на них выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 миллионов тонн.
В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).
На фото: посетители ПМЭФ.
Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.
На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.