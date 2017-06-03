ПМЭФ-2017 стал форумом "битвы" трех стратегий, считает Кудрин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум стал не только местом "битвы" трех стратегий, но при этом показал общность желания всех вернуть России технологическое лидерство, считает председатель совета фонда "Центр стратегических разработок", экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — ЦСР и Столыпинского клуба — по стратегии развития страны. Кроме того, правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в середине мая подготовило свой план, содержащий общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны. Путин тогда отметил, что документ правительства должен лечь в основу, однако необходимо обсудить и предложения экспертных групп. Речь шла как раз о ЦСР и Столыпинском клубе.

"Я сегодня с позиции почти проведенного форума, могу сказать, по тем дискуссиям, в которых я участвовал, этот форум, наверное, можно назвать форумом битвы стратегий", — сказал он, выступая на ПМЭФ-2017.

"Второй результат этого форума — это форум за технологическое развитие и технологическое лидерство. Мне кажется, что результат этих дискуссий — наконец в конце третьего дня мы можем сказать, после выступления президента, это желание Россию сделать технологической державой", — добавил Кудрин.

Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ в пятницу. В частности, глава государства заявил, что России нужно наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в этой сфере. Зампред правительства России Игорь Шувалов в четверг в кулуарах ПМЭФ заявил, что Путин "заболел" цифровой экономикой и технологиями и даже проводит совещания по этой теме до поздней ночи.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кто "заразил" Путина цифровой экономикой, Кудрин отметил: "Мы все вместе. Просто получилось так, что мы с разных сторон ему предлагали предложения по этой теме. Я в течение полугода показывал ему, какие здесь могут быть достижения, (помощник президента РФ Андрей — ред.) Белоусов тоже курировал, и правительство со своей стороны. Так получилось, что мы все совпали. Он (президент РФ — ред.) всегда очень реагирует, если видит, что его окружение тренд показывает".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.