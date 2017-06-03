ПМЭФ-2017 стал форумом "битвы" трех стратегий, считает Кудрин

15:0803.06.2017
(обновлено: 15:20 03.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум стал не только местом "битвы" трех стратегий, но при этом показал общность желания всех вернуть России технологическое лидерство, считает председатель совета фонда "Центр стратегических разработок", экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — ЦСР и Столыпинского клуба — по стратегии развития страны. Кроме того, правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в середине мая подготовило свой план, содержащий общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны. Путин тогда отметил, что документ правительства должен лечь в основу, однако необходимо обсудить и предложения экспертных групп. Речь шла как раз о ЦСР и Столыпинском клубе.
"Я сегодня с позиции почти проведенного форума, могу сказать, по тем дискуссиям, в которых я участвовал, этот форум, наверное, можно назвать форумом битвы стратегий", — сказал он, выступая на ПМЭФ-2017.
"Второй результат этого форума — это форум за технологическое развитие и технологическое лидерство. Мне кажется, что результат этих дискуссий — наконец в конце третьего дня мы можем сказать, после выступления президента, это желание Россию сделать технологической державой", — добавил Кудрин.
Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ в пятницу. В частности, глава государства заявил, что России нужно наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в этой сфере. Зампред правительства России Игорь Шувалов в четверг в кулуарах ПМЭФ заявил, что Путин "заболел" цифровой экономикой и технологиями и даже проводит совещания по этой теме до поздней ночи.
Отвечая на вопрос журналистов о том, кто "заразил" Путина цифровой экономикой, Кудрин отметил: "Мы все вместе. Просто получилось так, что мы с разных сторон ему предлагали предложения по этой теме. Я в течение полугода показывал ему, какие здесь могут быть достижения, (помощник президента РФ Андрей — ред.) Белоусов тоже курировал, и правительство со своей стороны. Так получилось, что мы все совпали. Он (президент РФ — ред.) всегда очень реагирует, если видит, что его окружение тренд показывает".
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В субботу в "Экспофоруме" на ПМЭФ прошло несколько панельных сессий, а также деловой завтрак "Америка-Россия. Бизнес сближение".
На фото (слева направо): генеральный директор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, телеведущая Мария Бондарева, вице-президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владимир Княгинин на панельной сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке".
На панельной сессии по автомобилестроению глава "Ростелекома" рассказал, что компания планирует создать агрегатор для поездок людей по типу Gett и Uber, но с большим числом видов транспорта.
Также на сессии "Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке" выступил глава "АвтоВАЗа" Николя Мор. На фото: представители "Аэрофлота" на ПМЭФ
Николя Мор сообщил, что "АвтоВАЗ" снизил прогноз по экспорту на 2017 год на 16,7% — до 25 тысяч автомобилей — из-за низкого рынка в Казахстане. При этом в России, как ожидает компания, автомобилей в этом году купят больше.
На фото: губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью "РИА Новости" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На полях ПМЭФ глава российского фонда Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин поддержал идею инвестиционного фонда в юанях, который планируют создать РФПИ и Банк развития Китая (China Development Bank).
На фото: посетители ПМЭФ.
Стенд компании Ford на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Презентационный стенд Чемпионата мира по футболу - 2018 на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
На фото: участники бизнес-диалога "Россия — Швеция: инвестиции и инновации как основные точки взаимного роста" на Петербургском международном экономическом форуме 2017.
В кулуарах форума кинопродюсер Алексей Петрухин рассказал, что в России снимают две новые части фильма "Вий". В одной из них события происходят в Китае, а в другой - в Индии.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что рабочая группа, в которую входят представители Минкомсвязи, ФСБ и "Ростеха", в июле представит предложения для операторов связи по реализации пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"). На фото: стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Также глава "Ростеха" заявил, что России необходимо приложить максимальные усилия для наращивания доли цифровой экономики.
На фото: стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб признал, что ПМЭФ стал таким же известным и авторитетным, как и ежегодные встречи в Давосе.
На фото: стенд Сбербанка на ПМЭФ.