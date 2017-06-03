Осеевский поддержал идею о запрете иностранного ПО для кибербезопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Идея запрета иностранного программного обеспечения (ПО) в России в целях кибербезопасности является правильной, однако для ее реализации необходимо объективно учитывать собственные возможности, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе выступления на ПМЭФ-2017.
"Поэтому, видя эту цель, тем не менее, нужно реально определить возможности ее достижения", — отметил он.
При этом президент "Ростелекома" подчеркнул, что обеспечение кибербезопасности — это не просто тема, о которой часто говорят сегодня, а объективная реальность. "Мы с вами сейчас сидим, и я знаю, что наши сотрудники в центре обеспечения кибербезопасности в данный момент занимаются мониторингом и отражением различного вида атак", — сказал Осеевский.
Поэтому, подытожил он, обеспечение кибербезопасности требует колоссальных усилий производителей и комплексного подхода. "Это колоссальная координационная задача и задача стратегическая", — подчеркнул президент "Ростелекома".
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году заявлял, что России нужно укреплять защиту от киберугроз в различных сферах, необходимо повысить устойчивость элементов инфраструктуры, финансовой системы и системы государственного управления.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.