Осеевский поддержал идею о запрете иностранного ПО для кибербезопасности

Президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский (слева) и генеральный директор ПАО Соллерс Вадим Швецов на панельной сессии ”Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке” на Петербургском международном экономическом форуме 2017 на Петербургском международном экономическом форуме 2017

Президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский (слева) и генеральный директор ПАО Соллерс Вадим Швецов на панельной сессии ”Автомобилестроение — новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке” на Петербургском международном экономическом форуме 2017 на Петербургском международном экономическом форуме 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Идея запрета иностранного программного обеспечения (ПО) в России в целях кибербезопасности является правильной, однако для ее реализации необходимо объективно учитывать собственные возможности, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе выступления на ПМЭФ-2017.

"Это (запрет иностранного ПО для кибербезопасности — ред.) — правильная идея, но для реализации этой правильной идеи нужно реально посмотреть на существующий мир. Например, в России, нет систем управления базами данных, это объективная реальность. У нас есть проблема с аппаратной частью, пока у нас нет доверенного оборудования, которое соответствует требованиям безопасности с точки зрения каких-то видов закладок, троянов и многого другого. И это… задача для промышленности", — сказал Осеевский.

"Поэтому, видя эту цель, тем не менее, нужно реально определить возможности ее достижения", — отметил он.

При этом президент "Ростелекома" подчеркнул, что обеспечение кибербезопасности — это не просто тема, о которой часто говорят сегодня, а объективная реальность. "Мы с вами сейчас сидим, и я знаю, что наши сотрудники в центре обеспечения кибербезопасности в данный момент занимаются мониторингом и отражением различного вида атак", — сказал Осеевский.

Поэтому, подытожил он, обеспечение кибербезопасности требует колоссальных усилий производителей и комплексного подхода. "Это колоссальная координационная задача и задача стратегическая", — подчеркнул президент "Ростелекома".

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году заявлял, что России нужно укреплять защиту от киберугроз в различных сферах, необходимо повысить устойчивость элементов инфраструктуры, финансовой системы и системы государственного управления.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.